«Wir planen die Flotte immer innerhalb der Nachfrage», sagte Finanzchef Franz Weinberger im Gespräch mit den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa. Und diese sei weiter hoch, auch wenn Sixt mit seinem Premium-Angebot nicht die Preisvergleichslisten anführe. «Kunden wollen heute nach wie vor Erlebnisse und sich etwas gönnen, wenn sie in den Urlaub fahren», sagte der Manager. Steigende Spritkosten führten aktuell auch nicht dazu, dass Kunden beim Mietwagen sparsamer würden. Vor der laufenden Haupturlaubszeit baute Sixt das Angebot mit weiteren Stationen in Italien und Spanien aus. Das dritte Quartal ist das mit Abstand wichtigste Jahresviertel für Sixt.