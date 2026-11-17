Das Bundesstrafgericht hatte den Finanzchef laut dem am Dienstag veröffentlichten Urteil zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Dazu muss er eine Ersatzforderung von rund 230'000 Franken sowie Verfahrenskosten von rund 17'000 Franken zahlen. Der ebenfalls angeklagte Leiter des Segments Services, Digital & Single-Use Systems wurde freigesprochen.