Der Hersteller von Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten verbuchte laut einer Mitteilung vom Dienstag ein Umsatzwachstum um 22,2 Prozent auf 164,5 Millionen Franken. Nach der aussergewöhnlich starken Wachstumsphase während der Covid-Pandemie befinde sich der Markt insgesamt aber in einer Phase der Normalisierung. Skan hat zudem die Ziele für das laufende Jahr bestätigt.