Guidance bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Skan die Guidance. Angesichts des aktuellen Geschäftsverlaufs sei die Gruppe zuversichtlich, ihre Jahresziele zu erreichen. Entscheidend hierfür sei eine konsequente Umsetzung im weiteren Jahresverlauf. Für das Gesamtjahr wird eine Steigerung des Nettoumsatzes im oberen Zehnprozentbereich und eine EBITDA-Marge zwischen 13 und 15 Prozent erwartet.