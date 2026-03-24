Gleichzeitig wurde laut Skan im Berichtsjahr der Aufbau der Pre-Approved-Services weitergeführt. Die Dienstleistung beinhalte vorläufig zwei Abfülllinien und die Resonanz aus ersten Kundengesprächen sei «äusserst» positiv. Nach der Inspektion der Anlage durch die Schweizer Zulassungsbehörde soll der kommerzielle Start im zweiten Halbjahr 2026 stattfinden.