In einer ersten Welle sind 14 Kündigungen vorgesehen, in einer zweiten Welle im Frühling 2027 rund 35. Damit falle die Zahl der Kündigungen, dank des Konsultationsprozesses, deutlich tiefer aus als angenommen, teilte Skyguide am Montag weiter mit. Am geplanten Sparziel von 51 Millionen Franken und dem Abbau von rund 200 Stellen hält Skyguide nach eigenen Angaben aber unverändert fest.