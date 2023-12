Das zeigen die Ergebnisse der dritten Auflage des Visa Payment Monitors in Zusammenarbeit mit forsa. Laut der repräsentativen Onlinebefragung unter 1000 Menschen in der Schweiz nutzen insgesamt fast drei Viertel (72 Prozent) der Schweizerinnen und Schweizer inzwischen am liebsten digitale Zahlungsmethoden.