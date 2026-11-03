Der Umsatz von SMCI habe ein Rekordhoch erreicht, ‌sagte Charles Liang, Gründer ‌und Chef ​des Herstellers von Hochleistungsservern, am Dienstag. Die Erlöse vervierfachten sich auf 19,9 Milliarden Dollar und lagen rund drei ‌Milliarden Dollar über den Markterwartungen. Der Gewinn überraschte mit 1,81 Dollar je Aktie ​ebenfalls positiv.