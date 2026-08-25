Christoph Tonini übernahm die CEO-Funktion im Februar 2023 und formte SMG zu einem erfolgreichen Unternehmen. Er brachte die Gesellschaft zudem im vergangenen Jahr 2025 an die Börse. «Nach fast vier Jahren als CEO, in denen ich SMG durch einen tiefgreifenden Wandel und einen erfolgreichen Börsengang geführt habe, bin ich der Meinung, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, mich aus der operativen Führung zurückzuziehen», wird Tonini in der Mitteilung zitiert.