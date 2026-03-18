Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn nach Steuern von 68,0 Millionen Franken, 10,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für die Aktionäre schlägt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,82 Franken je Anteilsschein vor. Es ist die erste Dividendenzahlung seit dem Börsengang im September 2025 und daher gibt es keinen Vergleichswert.