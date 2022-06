Wenn an den Aktienmärkten ein Sturm aufzieht, kommt der Nestlé-Aktie eine ganz besondere Rolle zu: Nämlich die eines "sicheren Hafens". Auf der Suche nach einem Zufluchtsort schichten international tätige Grossinvestoren dann aus anderen Aktien in das Indexschwergewicht um. Somit kommt letzteres in Börsenrückschlägen für gewöhnlich mit einen "blauen Auge" davon.

Angst vor Absatzschwäche in Nordamerika übertrieben

Allerdings kostete in den vergangenen zwei Wochen auch die Nestlé-Aktie den Swiss Market Index (SMI) ganz schön viele Punkte. Um mehr als sieben Prozent ging es für das Indexschwergewicht nach unten. Seit Mitte Mai errechnet sich gar ein Minus in Höhe von 14 Prozent (cash berichtete). Händler sind überrascht.

Das ruft nun auch die britische Barclays auf den Plan. Sie hält diese Kursverluste für völlig übertrieben und preist die Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 135 Franken zum Kauf an. Die Grossbank kann die Angst vor einer Absatzschwäche im wichtigen nordamerikanischen Markt nicht teilen. Etwas trotzig erhöht sie im Hinblick auf die Halbjahresergebnisveröffentlichung von Ende Juli stattdessen ihre Schätzung für das organische Umsatzwachstum sogar auf 7,5 (zuvor 7) Prozent. Für Barclays steht fest, dass der Nahrungsmittelkonzern die Preise im Jahresvergleich über sämtliche Produktkategorien hinweg um 6 Prozent erhöhen konnte. Die Absatzvolumen dürften hingegen kaum darunter gelitten haben.

In Erwartung weiterer Preiserhöhungen sieht die Grossbank bei Nestlé auf das Gesamtjahr betrachtet Spielraum für eine Erhöhung der diesjährigen Vorgaben für das organische Umsatzwachstum auf 6 bis 7 Prozent. Bisher strebt das Unternehmen ein organisches Wachstum von mindestens 5 Prozent an.

Nestlé ein Liebling der Banken und ihren Analysten

Andere Banken teilen die Zuversicht der britischen Barclays. In einer 15 Seiten starken Unternehmensstudie bekräftigt am frühen Freitagmorgen auch die Bank Vontobel ihre Kaufempfehlung. Sie traut der Nestlé-Aktie gar Kurse von bis zu 140 Franken zu. Die Zürcher Bank hebt einerseits die hohe Innovationskraft des Nahrungsmittelherstellers hervor, andererseits aber auch das weitestgehend inflationsresistente Produktportfolio des Unternehmens.

Vontobel und Barclays sind in guter Gesellschaft. Gemäss Erhebungen von AWP rät ein überwältigendes Mehr der Banken zum Kauf der Aktie. Das höchste Kursziel hat dabei mit 144 Franken die US-Investmentbank Goldman Sachs ausstehend.