Die Aktie des Computerzubehörherstellers Logitech verlor am Freitag 4 Prozent auf 78,26 Franken. Damit bewegt sich der Titel auf dem tiefsten Stand seit dem 25. August 2026. Das Kursminus betrug am Freitag bisweilen 7 Prozent.
Die Anzeichen stehen nun aber gut, dass sich die Aktie des SMI-Mitgliedes am Montag erholt. Die Futures auf dem US-Technologieindex Nasdaq steigen am Montagmorgen rund 1 Prozent. Der Index war am Freitag 3,5 Prozent in die Tiefe gerauscht. Damit dürften Anleger zu Wochenbeginn den Tech-Werten wieder zugeneigt sein.
Logitech stand letzte Woche, einerseits, wie andere Technologie-Aktien weltweit unter Druck. Die Zahlen einiger US-Technologieriesen hatten die ganze Branche verunsichert. Vor allem das Kursminus von fast 30 Prozent bei Intel sorgte auch in der Schweizer KI-«Bubble» für Gewinnmitnahmen. Anleger zweifeln zunehmend daran, ob sich die riesigen Investitionen in die Künstliche Intelligenz auszahlen werden.
Bei Logitech wirken aber, andrerseits, immer noch die Quartalszahlen vom letzten Mittwoch nach, die vom Markt ungnädig aufgenommen wurden. Die Aktie sackte am selben Tag um 11 Prozent ab. Logitech hatte zwar einen soliden Zahlenkranz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 geliefert. Der Ausblick enttäuschte die Investoren jedoch.
Es wurde erwähnt, dass die Bruttogewinnmarge im wichtigen Weihnachtsquartal im Jahresvergleich um rund 200 Basispunkte auf 41 bis 42 Prozent zurückgehen sollte. Als Gründe wurden steigende Logistik- und Materialkosten sowie Promotionsausgaben genannt. Damit zeichne sich die tiefste Marge seit zwei Jahren ab, urteilten die Analysten der UBS.
Für Weihnachtsquartal ist Logitech-CEO Hanneke Faber allerdings generell zuversichtlich. «Wir erwarten mit Blick auf die Holiday Season eine weiterhin gute Stimmung bei den Konsumenten», sagte sie am Mittwoch an einer Telefonkonferenz.
Und viele Analysten sahen die Quartalsresultate von Logitech anders als die Börse. Die Zürcher Kantonalbank fand die Zahlen «exzellent». Die Bank Vontobel erhöhte das Logitech-Kursziel auf 114 Franken.
Seit Jahresbeginn hat der Titel 4 Prozent verloren. Mit dieser Performance steht Logitech seit Jahresbeginn auf Platz 15 des 20 Aktien umfassenden Swiss Market Index, der im selben Zeitraum 12 Prozent dazugewonnen hat.