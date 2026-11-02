Logitech stand letzte Woche, einerseits, wie andere Technologie-Aktien weltweit unter Druck. Die Zahlen einiger US-Technologieriesen hatten die ganze Branche verunsichert. Vor allem das Kursminus von fast 30 Prozent bei Intel sorgte auch in der Schweizer KI-«Bubble» für Gewinnmitnahmen. Anleger zweifeln zunehmend daran, ob sich die riesigen Investitionen in die Künstliche Intelligenz auszahlen werden.