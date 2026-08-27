Die Intervention der SNB signalisiert, dass die Verantwortlichen die Grundzüge eines Kompromissvorschlags ablehnen, der zurzeit in Bundesbern diskutiert wird. Dieser Vorschlag sieht vor, dass die UBS bis zu die Hälfte der staatlichen Vorgabe mit weniger hochwertigem Kapital, sogenannten AT1-Anleihen, erfüllen darf. Zwar wäre dies eine kostengünstigere Möglichkeit, mehr Kapital zu halten, doch ist diese Art der Anleihe im Krisenfall weniger sicher. Die zuständige Parlamentskommission wird voraussichtlich am Montag, den 31. August, ihre Stellungnahme zu den Vorschlägen veröffentlichen.