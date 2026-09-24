Was war zwischen den Zeilen zu lesen?

Zwischen den Zeilen deutet sich an, dass die SNB einen späteren Zinsschritt grundsätzlich wieder stärker ins Auge fasst. Auffällig ist vor allem die veränderte Kommunikation zum Franken: Die Nationalbank spricht nicht mehr von einer «erhöhten Bereitschaft» zu Devisenmarktinterventionen, sondern nur noch davon, dass sie «bei Bedarf» eingreifen wird. Der Grund dafür ist die deutliche Abwertung des Frankens. Gleichzeitig haben sich die Zinsdifferenzen zum Ausland ausgeweitet, was den Franken zusätzlich geschwächt hat. Einige Ökonomen sehen darin ein Zeichen dafür, dass die SNB weniger stark gegen eine Aufwertung des Frankens vorgehen muss und sich dadurch mehr Spielraum für Zinserhöhungen eröffnet. Ein konkretes Signal für einen unmittelbar bevorstehenden Zinsschritt gab die SNB allerdings nicht.