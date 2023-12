Rosmarie Schlup hat am Graduate Institute in Genf Internationale Beziehungen studiert und zusätzlich den Master of Science in International Political Economy an der London School of Economics erlangt. Sie ist seit 2009 in verschiedenen leitenden Positionen für das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) tätig. 2022 ernannte der Bundesrat Rosmarie Schlup zur Schweizer Exekutivdirektorin bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in London und verlieh ihr zugleich den Botschaftertitel.