Der Schweizer Franken sei in unsicheren Zeiten wie diesen weiterhin ein "sicherer Hafen" für Investoren, sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler am Mittwoch auf einer Refinitiv-Veranstaltung. Um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des Frankens zu verhindern, müssten die Zinsen in der Schweiz niedriger sein als anderswo. "Für die Schweiz sind die Negativzinsen absolut nötig und essenziell", sagte Maechler. Zudem sei die SNB bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren.

Wie lange es noch Negativzinsen gebe, sei schwer absehbar. Es könnte sein, dass diese Phase länger andauere, als ursprünglich gedacht, sagte Maechler. Daher habe die SNB bei der vergangenen Lagebeurteilung mit höheren Freibeträgen die Belastung für die Banken verringert.

(Reuters)