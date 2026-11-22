Die Teuerung sei seit der letzten geldpolitischen Entscheidung weiter gestiegen, sagte SNB-Vizepräsident Antoine Martin in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Zeitung «Le Matin Dimanche». Die Notenbank beobachte die Entwicklung genau. «Wir achten besonders auf mögliche Zweitrundeneffekte», erklärte Martin.
Die jährliche Inflationsrate in der Schweiz hatte sich im Oktober stärker als erwartet auf 1,5 Prozent beschleunigt, nach einem Prozent im September. Dies schürte Erwartungen, dass die SNB im Dezember die Zinsen anheben könnte. SNB-Präsident Martin Schlegel hatte nach der Veröffentlichung der Daten gesagt, der sprunghafte Anstieg der Inflation habe die Bank überrascht. Die SNB strebt eine jährliche Teuerungsrate von null bis zwei Prozent an.
Der Schweizer Franken bleibt Martin zufolge «ganz klar» ein sicherer Hafen. Er liege gegenüber dem Euro real gesehen noch immer nahe dem Niveau von vor fünf Jahren. «Unser Hauptrisiko bleibt das Wechselkursrisiko, also die Schwankungen zwischen Franken, Dollar und Euro», sagte Martin. Der Franken hatte sich im früheren Jahresverlauf gegenüber dem Dollar und dem Euro zwar abgeschwächt. Die Währung wertete im Oktober jedoch inmitten von Marktschwankungen rund um Künstliche Intelligenz (KI), höheren Energiepreisen und Sorgen über die französische Staatsverschuldung kräftig auf.
Martin bekräftigte zudem die Unterstützung der SNB für einen Vorschlag der Schweizer Regierung zur UBS. Die Bank soll demnach ihre ausländischen Tochtergesellschaften vollständig mit Eigenkapital unterlegen. Das Vorhaben ist Teil einer Überarbeitung der Bankenregulierung nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse im Jahr 2023. Die UBS hat den Vorschlag als unverhältnismässig und als Bedrohung für ihre Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet. Dies heizte Spekulationen an, dass sie ihren Hauptsitz ins Ausland verlegen könnte. Ein möglicher Umzug der UBS in die USA sei Sache des Managements der Bank, sagte Martin. Er fügte hinzu, dass die Schweiz politische Stabilität, verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen und qualifizierte Arbeitskräfte biete.
(Reuters)