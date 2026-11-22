Martin bekräftigte zudem die Unterstützung der SNB für einen Vorschlag der ​Schweizer ​Regierung zur UBS. Die Bank soll demnach ⁠ihre ausländischen Tochtergesellschaften vollständig mit Eigenkapital unterlegen. Das ​Vorhaben ist Teil einer Überarbeitung ⁠der Bankenregulierung nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse im Jahr 2023. Die UBS ‌hat den Vorschlag als unverhältnismässig und als Bedrohung für ihre Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet. Dies heizte Spekulationen an, dass sie ihren Hauptsitz ins Ausland verlegen könnte. ‌Ein möglicher Umzug der UBS in die USA sei Sache ​des Managements der Bank, sagte Martin. Er fügte hinzu, dass die Schweiz politische Stabilität, verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen und qualifizierte Arbeitskräfte biete.