Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht nach dem Anstieg der Inflation auf den höchsten Stand seit fast drei ‌Jahren ⁠keine allgemeine Ausweitung des Preisdrucks. Die Teuerung beschränke sich derzeit ⁠vor allem auf Treibstoffe und Energie, sagte SNB-Präsident Martin Schlegel am Donnerstag auf ‌einer Veranstaltung in Zürich. «Wenn man sich diese ‌Daten jetzt ansieht, war es ​ein rascher Anstieg von einem auf 1,5 Prozent.» Dies sei hauptsächlich durch teureres Benzin, Diesel und Heizöl getrieben worden. «Aber generell sehen wir im Moment keine deutliche Ausweitung des Preisdrucks», erklärte Schlegel. ‌Die Notenbank werde die Daten vor ihrem nächsten geldpolitischen Entscheid im Dezember prüfen. Sie verfüge zudem über die richtigen Instrumente, um ​die Inflation in Zukunft zu bekämpfen.