Der scharfen Kritik von UBS-Chef Sergio Ermotti an den Behörden, sie trügen eine Mitschuld am Untergang der CS und hätten zu spät eingegriffen, hielt Schlegel entgegen, dass die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zur CS-Krise zu einem anderen Schluss gekommen sei. Diese habe Management und Verwaltungsrat für die Krise verantwortlich gemacht.