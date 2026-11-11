Beim Trefefn ging es unter anderem um Fragen der Finanzstabilität. Laut Schlegel hat sich der Schweizer Kreditmarkt insgesamt sich als «widerstandsfähig erwiesen», heisst es in einer Mitteilung. So sei das inländische Kreditvolumen trotz des Untergangs der Credit Swiss in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gewachsen. «Anzeichen einer Kreditklemme gibt es weiterhin keine», so das Communiqué.