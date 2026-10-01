Auch weiterhin soll die Nationalbank jährlich bis zu 6 Milliarden Franken an Bund und Kantone ausschütten - sofern es die finanzielle Situation der SNB zulässt. Die Vereinbarung gilt ab dem laufenden Geschäftsjahr 2026 und gilt bis 2030, wie SNB und EFD am Donnerstag mitteilten. Sie ersetze damit die Vereinbarung aus dem Jahr 2021, die für die Geschäftsjahre 2020 bis 2025 gültig war. Die Modalitäten bleiben bei der neuen Vereinbarung unverändert.