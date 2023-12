Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verlängert ihre Zinspause. Der Leitzins wird das zweite Mal in Folge bei 1,75 Prozent belassen, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Davor hatte sie den sogenannten SNB-Leitzins in fünf aufeinanderfolgenden Schritten erhöht. Von Reuters im Vorfeld der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB befragte Ökonomen hatte übereinstimmend einen unveränderten Leitsatz prognostiziert.