UBS, Migros Bank und ZKB sind sich bei der Zinswende einig: Die Experten rechnen damit, dass die SNB den Leitzins im März und im Juni um je 25 Basispunkte anhebt. Somit würde der Leitzins zur zweiten Jahreshälfte 2027 bei 0,5 Prozent liegen. Innerhalb eines Jahres geht die ZKB angesichts «steigender Inflationserwartungen, einer robusten Konjunktur sowie einer wachsenden Zins- und Renditedifferenz zum Ausland» sogar davon aus, dass der SNB-Leitzins auf 0,75 Prozent steigen wird.