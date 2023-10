Die Ökonomen des SNB-Observatory sehen hinter den SNB-Zinseinsparungen auch die politische Komponente, wie sie an einem Call mit Journalisten am Montag sagten. Wegen eines erneuten SNB-Quartalsverlustes für die Monate zwischen Juli und September dürfte 2024 die Ausschüttung an Bund und Kantone ausfallen, schätzen Ökonomen der UBS. Die SNB wird das Drittquartalsergebis am morgigen Dienstag bekanntgeben.