Die Aktien des Unternehmens schossen ‌am Mittwoch nachbörslich ​um mehr als 22 Prozent in die Höhe. Snowflake rechnet nun für das Geschäftsjahr 2027 mit einem Produktumsatz von 6,1 ‌Milliarden Dollar, nachdem das Unternehmen 5,8 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt hatte.

Auch im abgelaufenen ​zweiten Quartal übertraf der Konzern die ​Erwartungen der Wall ​Street. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,55 Milliarden ‌Dollar, während Analysten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 1,48 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der bereinigte ​Gewinn ​je Aktie ⁠lag mit 62 Cent ebenfalls ​über den prognostizierten ⁠45 Cent. Unternehmen nutzen die Software ‌von Snowflake, um Daten zu speichern und zu analysieren sowie eigene KI-Anwendungen ‌zu entwickeln.

(Reuters)