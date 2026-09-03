Auch im abgelaufenen ​zweiten Quartal übertraf der Konzern die ​Erwartungen der Wall ​Street. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,55 Milliarden ‌Dollar, während Analysten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 1,48 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der bereinigte ​Gewinn ​je Aktie ⁠lag mit 62 Cent ebenfalls ​über den prognostizierten ⁠45 Cent. Unternehmen nutzen die Software ‌von Snowflake, um Daten zu speichern und zu analysieren sowie eigene KI-Anwendungen ‌zu entwickeln.