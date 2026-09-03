Die Aktien des Unternehmens schossen am Mittwoch nachbörslich um mehr als 22 Prozent in die Höhe. Snowflake rechnet nun für das Geschäftsjahr 2027 mit einem Produktumsatz von 6,1 Milliarden Dollar, nachdem das Unternehmen 5,8 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt hatte.
Auch im abgelaufenen zweiten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen der Wall Street. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,55 Milliarden Dollar, während Analysten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 1,48 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 62 Cent ebenfalls über den prognostizierten 45 Cent. Unternehmen nutzen die Software von Snowflake, um Daten zu speichern und zu analysieren sowie eigene KI-Anwendungen zu entwickeln.
(Reuters)