Seit dem Zusammenbruch der Credit Suisse vor mehr als drei Jahren sucht der Bundesrat nach Wegen, um die einzig verbliebene Schweizer Grossbank krisensicher zu machen. Ein zentraler Punkt der Reformpläne ist die Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen. Sie soll verhindern, dass ausländische Geschäfte der UBS die Schweizer Einheit mit in den Abgrund reissen. Die UBS argumentiert, dass diese Vorgaben ihre Wettbewerbsfähigkeit zerstören.