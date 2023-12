Dazu zählt vor allem eine drohende Rezession in den USA. Zinssenkungen in einem solchen Umfeld führen an den Börsen selten zu Kursanstiegen. Einige Marktbeobachter empfehlen daher defensive Schweizer Aktien wie Nestlé oder Roche, die in diesem Jahr schlecht abgeschnitten haben und im 2024 die Gewinner sein könnten. Insofern könnten sie dem SMI im nächsten Jahr dann tatsächlich zu einem Plus verhelfen.