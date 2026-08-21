Warum ist die Spannbreite der Schätzung so gross?

Die Forschenden betrachteten zwei verschieden grosse Reaktoren, die in der Schweiz gebaut werden könnten: Ein Modell des US-Herstellers Westinghouse (1250 Megawatt) und ein etwas grösseres Modell der französischen EDF (1630 Megawatt). Für beide Reaktoren berechneten sie anschliessend ein optimistisches und ein weniger optimistisches Szenario: Im optimistischen Fall rechnen die Autoren mit Kosten von 14 Milliarden Franken für den Westinghouse-Reaktor und 21 Milliarden für das EDF-Modell. Im weniger optimistischen Szenario - falls es zu den üblichen Bauverzögerungen kommt - klettern die Kosten auf 25 beziehungsweise 43 Milliarden Franken.