Der ‌japanische ⁠Technologie-Investor plane die Ausgabe von Dollar- und ⁠Euro-Anleihen im Gesamtvolumen von 11,15 Milliarden Dollar, wie aus ‌dem am Montag veröffentlichten Termsheet ‌der Emission hervorgeht. ​Die Papiere hätten Laufzeiten zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Jahren. Dem Datenanbieter Dealogic zufolge ist dies eine der 20 grössten Anleiheemissionen des Jahres. ‌Softbank lehnte eine Stellungnahme zu dem Termsheet ab.