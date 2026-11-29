Die wachsenden Kreditrisiken des japanischen Technologie- und Investmentkonzerns SoftBank machen sich zunehmend auch bei dessen 1 Billion Yen (5,7 Milliarden Euro) schwerer Anleihe bei Privatanlegern bemerkbar. Diese hatte sich bislang relativ robust gehalten, während sich die Risikoaufschläge der international begebenen Anleihen bereits deutlich ausgeweitet hatten.
Der Spread der 4,75-Prozent-Retail-Anleihe mit Fälligkeit 2033 weitete sich am 26. November auf rund 229 Basispunkte aus. Das war der höchste Stand seit der Emission im September, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Bis Ende Oktober hatte sich der Spread verengt, bevor sich die Entwicklung in den vergangenen Tagen umkehrte.
SoftBank stützt sich bei der Finanzierung seit Langem stark auf japanische Privatanleger. Seit 2005 hat das Unternehmen Anleihen im Volumen von mehr als 10 Billionen Yen an Privatpersonen begeben. Steigende Spreads könnten die Finanzierung für das Unternehmen weiter verteuern - gerade in einer Phase hoher KI-Investitionen.
«Es war sehr nachvollziehbar, dass es eine zeitliche Verzögerung gab» zwischen den Auslands- und Retail-Anleihen, sagte Toshiyasu Ohashi, Gastprofessor an der Graduate School of Accounting & Finance der Chiba University of Commerce. «Risikosensiblere professionelle Anleger reagierten zuerst, während Privatanleger zu reagieren begannen, als der Rückgang des SoftBank-Aktienkurses deutlicher wurde.»
(Bloomberg/cash)