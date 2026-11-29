Der Spread der 4,75-Prozent-Retail-Anleihe mit Fälligkeit 2033 weitete sich am 26. November auf rund 229 Basispunkte aus. Das war der höchste Stand seit der Emission im September, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Bis Ende Oktober hatte sich der Spread verengt, bevor sich die Entwicklung in den vergangenen Tagen umkehrte.