Der Überschuss fiel auf 2,32 Milliarden Dollar von 5,02 Milliarden Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum, wie Oracle mitteilt. Grund seien Ausgaben für den Bau von Datenzentren sowie Verluste aus anderen Investitionen.

Der Umsatz belief sich auf 10,51 Milliarden Dollar, was im Rahmen der Analystenerwartungen lag. Die Aktie gab nachbörslich sechs Prozent nach. Seit einiger Zeit investiert Oracle verstärkt in das Cloud-Geschäft. So baute die Firma neue Rechenzentren, erweiterte ihr Angebot und holte so beispielsweise Kunden wie den US-Videodienst Zoom an Bord.

(Reuters)