Der Ausblick für das Gesamtjahr müsse aktualisiert werden, kündigte das deutsche Softwarekonzern am Sonntagabend an. Das währungsbereinigte Betriebsergebnis werde zwischen 8,1 und 8,5 Milliarden Euro liegen. Bisher hatte SAP bis zu 8,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Beim Umsatz rechnet der weltgrößte Anbieter von Unternehmenssoftware nun mit 27,2 bis 27,8 Milliarden Euro statt der zuvor prognostizierten 27,8 bis 28,5 Milliarden.

Inzwischen geht SAP auch davon aus, dass sich die Pandemie "voraussichtlich mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2021" negativ auswirkt und passt deswegen die mittelfristigen Erwartungen an. Vor allem das Lizenzgeschäft leidet unter den Folgen der Krise.

(Reuters)