Die Generalversammlung soll am 18. April stattfinden. Die ordentliche Generalversammlung war bislang für 2. Mai geplant. Die Gründungsaktionäre Daniel von Stockar, Rene Gilli und die B. Curti Holding wollen mit der Auswechslung des Verwaltungsrates den Weg für einen Verkauf des Unternehmens an den Finanzinvestor Bain ebnen. SoftwareOne will am Donnerstag auf einer Investorenveranstaltung neue Mittelfristziele vorlegen.