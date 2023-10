Ferner kündigte SoftwareOne einen Kapitalmarkttag für den 15. Februar 2024 an. An dem Event will das Unternehmen einen vertieften Einblick in die finanzielle Performance, die Umsetzung der Strategie und in das Effizienzprogramm geben. Am gleichen Tag wird das Unternehmen auch sein Jahresergebnis vorlegen.