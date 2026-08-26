SoftwareOne hat am Mittwoch mit einer überraschend starken Profitabilität die Gunst der Anleger gewonnen. Dank Synergien aus der Crayon-Übernahme hat sich der IT-Dienstleister deutlich gesteigert. Die SoftwareOne-Papiere legen um 9.40 Uhr um 13 Prozent auf 9,75 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI 0,4 Prozent im Plus steht. Zwischenzeitlich haben sie sogar bei 9,80 Franken ein neues Jahreshoch markiert.