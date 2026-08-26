Channelgeschäft treibt Wachstum

Das Wachstum wurde dabei laut den Angaben von allen drei Geschäftssegmenten getragen. Besonders zugelegt hat die Sparte Software & Cloud Channel, welche währungsbereinigt um 35,6 Prozent wuchs. Aber auch die Sparten Software & Cloud Services (+17,4 Prozent) und Software & Cloud Direct (+1,5 Prozent) konnten zulegen.