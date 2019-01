In einem Brief an den Verwaltungsrat fordere Sentis Capital des russischen Investors Pyotr Kondrashev nicht mehr nur den Rücktritt des Verwaltungsratspräsidenten Alexander Vogel, sondern des grössten Teils des Gremiums. Das schreibt die "SonntagsZeitung".

Einzig Hans-Michael Hauser und Eric Meurice seien unbelastet, wird ein Sprecher zitiert. Alle andern sollten gehen. Kondrashev erhebe schwere Vorwürfe. So seien die Erhöhung der VR-Bezüge verschleiert worden.

Kondrashev bereits früher mehrfach harsche Kritik am VR-Präsident Vogel und dem damaligen Finanzchef Michel Hirschi geübt. Hirschi warf unter dem Druck Ende August 2018 das Handtuch.

(AWP)