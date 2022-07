Um 16.51 Uhr haussieren Meyer Burger Namen um 8,2 Prozent höher bei 0,4304 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert im Gegenzug um 0,82 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag.

Wie das pv magazine vermeldet, ist es Forschern des Schweizerischen Zentrums für Elektronik und Mikrotechnologie (CSEM) und der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) gelungen, mit einer Tandem-Perowskit-Silizium-Solarzelle einen Leistungsumwandlungswirkungsgrad von mehr als 30 Prozent zu erreichen. Das wiederum sei ein Rekordwert für eine Solarzelle dieser Art, so werden die Forscher im Artikel zitiert.

Händlern zufolge könnte auch Meyer Burger von diesem Durchbruch profitieren, verlängerte das Solarunternehmen die Zusammenarbeit mit dem CSEM doch erst im Oktober 2020 für weitere drei Jahre. Wie es weiter heisst, seien solche Erfolge angesichts der technologischen Fortschritte seitens chinesischer Rivalen wichtiger denn je. Vom besagten Forschungserfolg bis zur Marktreife sei es vermutlich aber noch ein langer Weg.

Mit einem Plus von knapp 6 Prozent seit Jahresbeginn zählen die Valoren von Meyer Burger an der Schweizer Börse zu den wenigen Aktien mit einer positiven Kursbilanz in diesem Jahr.

lb/cg

(AWP)