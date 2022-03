Meyer Burger blickt auf ein schwieriges 2021 zurück. Der Umsatz ging um fast 50 Prozent auf 39,9 Millionen Franken zurück. Dabei resultierte beim Solarunternehmen ein Verlust in Höhe von 100 Millionen Franken. Analysten waren im Vorfeld von einem Fehlbetrag von 45,2 Millionen Franken bei einem Jahresumsatz von 76,8 Millionen Franken ausgegangen. Diese Erwartungen werden klar verfehlt.

Wichtiger als der Blick in den Rückspiegel ist allerdings die zukünftige Umsatz- und Gewinnentwicklung. Diesbezüglich hüllt sich Meyer Burger noch in Schweigen. In Anbetracht der geplanten Beschleunigung der Ausbaupläne will sich das Unternehmen neue Zielsetzungen geben. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden jedoch bis zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im August vertröstet.

Zur Erinnerung: Angestrebt wurde für 2023 bisweilen ein Jahresumsatz von 550 Millionen Franken oder mehr bei einer operativen Marge (EBITDA) von mindestens 25 Prozent.

In den letzten Wochen und Monaten wurden immer mal wieder Stimmen laut, wonach diese Zielsetzungen zu hoch angesetzt sein könnten. Bis August besteht Ungewissheit. Und nichts scheut die Börse so sehr, wie die Ungewissheit.

Aktie von Meyer Burger bei Leerverkäufern sehr beliebt

Das wiederum ordnet man wohl auch in den Handelsräumen von Julius Bär so ein. Wie einem Kommentar entnommen werden kann, sehen die Autoren die Meyer-Burger-Aktie um bis zu 5 Prozent tiefer in die Börsensitzung starten. Vorbörslich liegen bis zur Stunde noch keine Kursindikationen vor.

Gerade die Leerverkäufer dürften ihre helle Freude haben. Wie Statistiken der Beratungsfirma IHS Markit zeigen, setzten sie per Ende Februar mit knapp 20 Prozent aller ausstehenden Aktien auf rückläufige Kurse. Bei einem geschätzten Drittel davon dürfte es sich allerdings um Absicherungstransaktionen von Wandelanleihen-Gläubigern handeln. Dennoch ist die Aktie die am häufigsten leerverkaufte Aktie der Schweiz.

Die Aktie von Meyer Burger notierte bis zuletzt in etwa auf dem Stand von Ende Dezember. Damit schneidet sie deutlich besser als viele andere Schweizer Nebenwerte ab.

Wie die Zürcher Kantonalbank festhält, liegt das letztjährige Ergebnis massivst unter den Markterwartungen. Dass der operative Breakeven beim jetzigen Tempo im vierten Quartal dieses Jahres erreicht werden soll, erachtet sie allerdings als erfreulich. Die angespannte Lieferkettensituation bleibe dabei ein Unsicherheitsfaktor. Von den vollen Auftragsbüchern für die erste Hälfte dieses Jahres schliesst die Zürcher Kantonalbank auf eine intakte Nachfrage. Sie hält deshalb an ihrer "Übergewichten" lautenden Kaufempfehlung für die Aktie fest.