Konkret fordert Kondrashev in der "Sonntagszeitung" den Rücktritt des Verwaltungsratspräsidenten Alexander Vogel sowie von Finanzchef Michel Hirschi.

Vogel verfüge "nicht über ausreichende Kompetenz in dieser hochkomplexen Industrie", lautet ein Vorwurf, den der Grossaktionär über seinen Anwalt veröffentlichen liess. Und Hirschi habe "am Schweizer Kapitalmarkt schon lange seine Glaubwürdigkeit verloren". Kondrashev hielt laut den letzten offiziellen Angaben 6,12 Prozent an Meyer Burger.

Meyer Burger ist nach den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die dünne Auftragslage trübt die Aussichten des Unternehmens aber weiter ein. Die Umsatzziele für das laufende Jahr wurden nach unten angepasst.

Im vergangenen Jahr gehörte Meyer Burger zu den Überfliegern am Schweizer Aktienmarkt. Zwischen Januar und Dezember 2017 liessen sich mit den Aktien des Solarzulieferers aus dem bernischen Gwatt 146 Prozent verdienen. Mittlerweile sind die Aktien wieder zu Kursen vom Januar letzten Jahres zu haben. Alleine im bisherigen Jahresverlauf errechnet sich ein Minus von gut 60 Prozent.

(AWP/cash)