Die Aktionärin habe beantragt Anton Karl und Mark Kerekes, beide Co-Geschäftsführer und Verwaltungsratmitglieder von Sentis, als zusätzliche Mitglieder in den Meyer Burger Verwaltungsrat zu wählen, heisst es in einer Mitteilung des Zulieferers für die Solarindustrie am Mittwoch.

Das Begehren gelte für die nächste ordentliche oder, falls früher, eine allfällige ausserordentliche Generalversammlung. Der Verwaltungsrat von Meyer Burger nehme dies zur Kenntnis und beabsichtigt, dieses im Zusammenhang mit der nächsten Generalversammlung zu prüfen, wie es weiter hiess.

Sentis, die den letzten Angaben zufolge 6,14 Prozent an Meyer Burger hält, hatte bereits früher eine grundlegende Erneuerung des Meyer Burger-Verwaltungsrats gefordert. An der vergangenen GV im Mai wurden eine Reihe von Anträgen gestellt, von denen ein Teil mit Unterstützung des VR angenommen wurde.

(AWP)