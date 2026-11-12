Noch stärker als bei den Einnahmen legte Sonova auf Gewinnseite zu. Zur Erinnerung: Seit diesem Geschäftsjahr richtet Sonova seine Profitabilitätsziele auch neu am Kern-EBIT aus. Dieser lag nach den ersten sechs Monaten bei 384 Millionen Franken und damit in Lokalwährungen um 22,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Die dazugehörige Marge beträgt 20,9 Prozent (VJ 18,4%).