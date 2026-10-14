Die neuen Integro-Audioprozessoren für Cochlea-Implantate richten sich an Erwachsene und Kinder. Sie enthalten eine Technologie namens Soundfinder, die Nutzern helfen soll, die Richtung von Geräuschen zu erkennen - eine Funktion, die laut Sonova bisher bei Cochlea-Implantaten nicht verfügbar war. Die Integro-Prozessoren haben eine Zulassung des Prüfdienstleisters TÜV erhalten und werden zunächst in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt.