Nintendo muss kämpfen

Deutlich trüber sieht die Lage bei Nintendo aus. ‌Das in Kyoto ansässige Unternehmen teilte mit, der operative Gewinn sei im abgelaufenen Quartal um 16 Prozent auf 73,9 Milliarden Yen gesunken – ein Wert, der unter den Schätzungen von Analysten liegt. Auch der Umsatz sei gefallen. ​Präsident Shuntaro ​Furukawa erklärte, dass sich die Situation bei den Speicherbausteinen nicht ⁠wesentlich verändert habe, Nintendo jedoch in der Lage sei, sich ​ausreichende Mengen zu sichern. Furukawa ⁠betonte zudem, dass das Unternehmen – nachdem es bereits Anfang des Jahres eine Preiserhöhung vorgenommen hatte – derzeit keine weiteren ‌Anpassungen in Erwägung ziehe.