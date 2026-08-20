Experten gingen ‌jedoch davon aus, dass die stützende Wirkung nur vorübergehend sein wird. Die Massnahmen des Finanzministeriums würden nichts zur Bewältigung der grundlegenden strukturellen Herausforderungen beitragen, stellen die Analysten von JP Morgan fest. «Die längerfristige Folge könnten höhere Risikoprämien sein, was darauf hindeutet, dass das Finanzministerium in den Markt eingreift und sich von seinem Grundsatz der Regelmässigkeit und Vorhersehbarkeit entfernt.» Je mehr die ​Behörde interveniere, desto mehr Verkäufe institutioneller Investoren werde sie auslösen, sagt Cusson Leung, Chief Investment Officer bei KGI.