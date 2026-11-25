Huang war Anfang der Woche auf seinen Posten zurückgekehrt. US-Präsident Donald Trump hatte den Weg dafür freigemacht und erklärt, von dem ​Konzernchef ​gehe keine Gefahr für die ⁠nationale Sicherheit aus. Der Vorfall begann mit dem ​Verdacht, die Technologie-Managerin Alice Huang ⁠habe Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst. Dabei ging es zudem um die ‌Frage, ob ihre Beziehung zu Jensen Huang bei der mutmasslichen Weiterleitung von Nvidia-Chips nach China eine Rolle gespielt habe. Einem Bericht des «Wall ‌Street Journal» vom Mittwoch zufolge fanden US-Regierungsvertreter jedoch keine ​Belege dafür, dass Alice Huang von der Regierung in Peking beauftragt worden war, den Nvidia-Chef auszuspionieren.