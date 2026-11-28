Die Bonitätsnote werde jedoch mit «A+» bestätigt, teilte S&P am Freitag mit. Zur Begründung verwiesen die Bonitätswächter auf die steigende Staatsverschuldung, schwache Wachstumsaussichten und den fehlenden politischen Konsens über den Abbau des hohen Haushaltsdefizits.
Für das laufende Jahr rechnet S&P mit einem höher als bislang angenommenen Defizit von 5,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Auch 2027 dürfte die Lücke mit 5,3 Prozent gross bleiben, da das Wirtschaftswachstum mit geschätzten 0,6 Prozent schwach ausfalle. Die Staatsverschuldung werde den Prognosen zufolge weiter steigen und bis 2029 rund 118 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichen. Gleichzeitig müsse die Regierung in Paris mit steigenden Zinsausgaben rechnen.
Erschwert werde die Haushaltskonsolidierung durch die anhaltende politische Polarisierung im Land, erklärte S&P weiter. Diese dürfte auch über die Präsidentschaftswahl 2027 hinaus anhalten und die Umsetzung von Reformen zur Defizitsenkung und Wachstumsförderung bremsen. Als ausgleichende Stärken der zweitgrössten Volkswirtschaft der Euro-Zone wertete die Ratingagentur jedoch das hohe Vermögen der Privathaushalte, die breit aufgestellte Wirtschaft und die weitgehend ausgeglichene Aussenhandelsposition.
(Reuters)