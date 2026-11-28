Erschwert werde die Haushaltskonsolidierung durch die anhaltende politische Polarisierung im Land, erklärte S&P weiter. Diese ​dürfte ​auch über die ⁠Präsidentschaftswahl 2027 hinaus anhalten und die ​Umsetzung von Reformen ⁠zur Defizitsenkung und Wachstumsförderung bremsen. Als ausgleichende Stärken der ‌zweitgrössten Volkswirtschaft der Euro-Zone wertete die Ratingagentur jedoch das hohe Vermögen der Privathaushalte, die ‌breit aufgestellte Wirtschaft und die weitgehend ausgeglichene ​Aussenhandelsposition.