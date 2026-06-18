Die mit der Anleiheplatzierung beauftragten Investmentbanker sollen sich bereits in der kommenden Woche mit Investoren treffen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. Mit dem Geld solle der teure Ausbau des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) finanziert werden. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, mit dem Erlös solle ein Brückenkredit in gleicher Höhe abgelöst werden. Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor.
SpaceX ist erst kürzlich an die Börse gegangen. Der Börsenwert des von Elon Musk geführten Konzerns war nach dem Debüt an der Nasdaq auf über zwei Billionen Dollar gestiegen. Gewinnmitnahmen drückten jedoch die Aktie, die nach dem Börsengang zunächst stark zugelegt hatte, am Mittwoch und Donnerstag um jeweils rund sechs Prozent.
(Reuters)