Die mit der Anleiheplatzierung beauftragten Investmentbanker sollen sich bereits in der kommenden Woche ‌mit Investoren ⁠treffen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. Mit dem Geld solle der teure Ausbau des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) finanziert werden. Zuvor ⁠hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, mit dem Erlös solle ein Brückenkredit in gleicher Höhe abgelöst werden. Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor.