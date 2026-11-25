Rechenzentren bilden das Rückgrat der KI-Infrastruktur und benötigen ‌enorme Mengen an Strom. SpaceX hatte bei der FCC argumentiert, die Satelliten könnten fast ununterbrochen Sonnenenergie nutzen. Sie arbeiteten daher sehr effizient, und Betrieb und Wartung seien günstig. Zudem werde ​die Umweltbelastung im Vergleich zu irdischen Anlagen deutlich reduziert. Ob SpaceX ​tatsächlich eine Million Satelliten ins All bringen wird, ist ​jedoch unklar. Derzeit kreisen insgesamt etwa 17.000 künstliche Himmelskörper um die Erde. Betreiber beantragen oft höhere Zahlen, ‌um sich Flexibilität beim Design zu sichern. Für das Satelliten-Internet Starlink hatte SpaceX die Erlaubnis für 42.000 Einheiten eingeholt, von denen sich derzeit gut 11.000 im Orbit befinden. Bei ​dem neuen ​Vorhaben setzt SpaceX vor allem auf die ⁠Riesenrakete Starship, die noch entwickelt wird. Sie soll die ​Transportkosten drastisch senken.