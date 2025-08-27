Zudem wurden beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre über dem Indischen Ozean neue Hitzeschutzkacheln getestet. Die Mission endete mit einer geplanten Landung auf der Meeresoberfläche westlich von Australien, bei der die Rakete wie erwartet zerstört wurde. Der Testflug demonstriert nach mehreren vorherigen Fehlschlägen einen entscheidenden Fortschritt für das Raketenprogramm, das für die Zukunft des Startgeschäfts von SpaceX von zentraler Bedeutung ist.